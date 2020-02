ADI und ADINE: Stadt und Landkreis Hof kämpfen gegen Adipositas bei jungen Menschen

Das ist schon eine erschreckende Zahl: Rund 5300 Kleinkinder und Jugendliche im Landkreis Hof sind übergewichtig. Um dem Thema Adipositas, also Fettleibigkeit,entgegenzuwirken, hat die Gesundheitsregion Plus Stadt und Landkreis Hof mit der Förderzusage aus dem Bayerischen Gesundheitsministerium das Projekt ADI und ADINE gestartet. Es läuft bereits seit rund zwei Jahren. Heute (DI) findet eine Veranstaltung zu dem Thema in der Hofecker Gundschule statt.

Über 40 Schülerinnen und Schüler nehmen daran teil. Bei dem Projekt werden sie zu Superhelden und lernen spielerisch, sich bewusst zu ernähren. Auch Bewegung in der Schule und der Freizeit ist ein Thema. Dabei führen die Schüler Tagebuch und können sich so Sterne verdienen – beispielweise, wenn sie ein gesundes Pausenbrot dabei haben.