ADI und ADINE: Auftakt in der Grundschule Berg

Kinder merken sich Dinge oft besser, wenn sie sie spielerisch erlernen. Auch bei dem Projekt ADI und ADINE lernen sie interaktiv etwas über das Thema Adipositas, also Fettleibigkeit. Unter dieser Krankheit leiden nämlich viele deutsche Kinder. Allein im Landkreis Hof sind rund 5.300 Kleinkinder und Jugendliche fettleibig. Um dieser hohen Zahl entgegenzuwirken, veranstaltet die Gesundheitsregion Plus Stadt und Landkreis Hof das Projekt ADI und ADINE. Dabei lernen die Kids, wie gut gesundes Essen schmecken kann und, dass Bewegung Spaß macht. Heute startet das Projekt in Berg. Es richtet sich vor allem an die ersten und zweiten Klassen. In einem Tagebuch können die Kids ihre Erfahrungen niederschreiben. Darin können sie auch Sterne sammeln, die sie zum Beispiel bekommen, wenn sie ein gesundes Pausenbrot dabei haben.