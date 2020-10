ADFC startet erneut Studie zur Fahrradfreundlichkeit

Wie fahrradfreundlich ist Oberfranken? Besonders Hof ist an dieser Frage zuletzt immer gescheitert. Aber auch andere Städte und Gemeinden haben hier noch gehörigen Nachholbedarf. Derzeit läuft wieder der jährliche ADFC-Fahrradklima-Test. An der Online-Umfrage kann sich jeder beteiligen. Dabei werden 27 Fragen zur Fahrradfreundlichkeit gestellt – zum Beispiel, ob das Radfahren Spaß macht oder eher Stress bedeutet oder in welchem Zustand die Radwege sind. In einer Sonderbefragung geht es in diesem Jahr außerdem um den Radverkehr während der Corona-Zeit. Die Umfrage soll den Städten und Gemeinden dabei helfen, die – wie es heißt – Stärken und Schwächen der Radverkehrsförderung zu erkennen. Sie läuft bis zum 30. November. Den Link zur Umfrage gibt’s hier.