ADFC-Fahrradklimatest: Online-Umfrage ende heute

Um mehr Menschen fürs Fahrradfahren zu begeistern braucht es auch mehr und vor allem sichere Radwege. So sieht das die Initiative (…)

Radentscheid Bayern: Heute Übergabe der Unterschriften an Hofer Stadtverwaltung

Büros, Geschäfte, Gastronomie und Wohnungen. Das alles soll auf dem ehemaligen HofTex-Gelände an der Schützenstraße in Hof entstehen. (…)

Areal an der Hofer Schützenstraße: 533 000 Euro für Arbeiten am HofTex-Gelände

Am kommenden Donnerstag ist wieder Welt-AIDS-Tag. Das Gesundheitsamt von Stadt und Landkreis Hof bietet aus diesem Anlass heute und am (…)

Hofer Stadtrat fällt Grundsatzentscheidung: Schulzentrum am Rosenbühl wird neu gebaut

Wie geht es weiter mit dem Schulzentrum am Rosenbühl? Darum ist es am Abend in einer Sitzung des Hofer Stadtrates gegangen. Die (…)