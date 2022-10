ADFC-Fahrradklimatest: Landkreis Tirschenreuth ruft zum Mitmachen auf

Auch in der Euroherz-Region gibt es Kritik an zu wenig Fahrradwegen. Unter anderem der Radentscheid Bayern will ja sogar ein Volksbegehren erreichen, um eine bessere Fahrradinfrastruktur zu ermöglichen.

Derzeit läuft der ADFC-Fahrradklima-Test, bei dem ihr die Zustände bewerten könnt. Dabei liegt ein Fokus auf dem ländlichen Raum, wo es trotz großem Potential oft einen hohen Nachholbedarf beim Ausbau von Radwegen gibt. Der Tirschenreuther Landrat Roland Grillmeier ruft deshalb zum Mitmachen auf. Bis Ende November könnt ihr an der Umfrage teilnehmen. Zum Fahrradklimatest geht es hier.