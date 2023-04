ADFC-Fahrradklimatest 2023: Stadt Hof auf dem vorletzten Platz

In den vergangenen Jahren hat die Stadt Hof beim Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs eher schlecht abgeschnitten. Auch in diesem Jahr sieht’s nicht gut aus für Hof: In der Ortsgrößenklasse 20.000 bis 50.000 Einwohner schafft es die Stadt nur auf den vorletzten Platz. Gerade was die Fahrradmitnahme im ÖPNV und den Fahrradverleih angeht schneidet Hof sehr schlecht ab. Dafür kann die Stadt in Sachen Erreichbarkeit des Stadtzentrums punkten. Im Vergleich zu ähnlichen Orten gibt es in der Stadt Hof auch weniger Fahrraddiebstähle und die Radwege sind sauberer. Trotzdem bekommt Hof vom ADFC nur die Schulnote 4,8.