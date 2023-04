ADFC-Fahrradklimatest 2022: In Hof muss sich mehr tun

Attraktivität und Sicherheit für Radfahrer. Diese Punkte werden alle zwei Jahre im sogenannten „Fahrradklimaindex“ des ADFC bewertet. Die darin befragten Personen haben der Stadt Hof auch diesmal ein sehr schlechtes Zeugnis ausgestellt. Mit einer Gesamtdurchschnittsnote von 4,79 landet die Stadt Hof auf dem bundesweit vorletzten Platz in der Kategorie der Städte zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern. Kein Komfort auf Fahrradwegen und gefährliche Straßenverläufe, nebst nicht vorhandenen ÖPNV-Mitnahmeangeboten waren hier die häufigsten Kritikpunkte. Andreas Engel vom ADFC Hof über die schlechte Bewertung:

Die Streichung von bereits für den Fahrradverkehr vorgesehenen Mitteln aus dem Asphaltprogramm hat hier ebenso vielerseits für Kopfschütteln gesorgt. Die Begründung hierfür war, dass die Fahrradwege in Hof doch in Ordnung seien, so Engel auf Nachfrage.