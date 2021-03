Adelt schreibt an Söder: Öffnungen auch im Hofer Land

In die gleiche Kerbe schlägt der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt. Er hat an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder geschrieben und fordert auch ein Modellprojekt für Hotspotregionen. So sollen auch in Gebieten mit einer Inzidenz über 100 die Menschen shoppen gehen können, wenn sie ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen. Die Test- und Impfstrategie von Stadt und Landkreis Hof sei gut, dafür brauche es aber noch mehr Unterstützung vom Freistaat, so Adelt. Deshalb fordert er in seinem Brief mehr Impfdosen und Soforthilfen für Hotspots. Auch den Einsatz von Gurgel-Tests in Schulen und Kitas solle die Staatsregierung prüfen.