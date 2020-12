Adelt kritisiert fehlende Digitalisierung in Bayerns Schulen: Der ganze Sommer wurde verschlafen

Ein peinliches Chaos, eine Show, eine Chronologie des Scheiterns. So kritisiert der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt aktuell die bayerische Staatsregierung.

Es geht um die Situation in den Schulen. Bayerns Schullandschaft sei nicht auf digitales Lernen vorbereitet, so Adelt. Und er geht noch viel weiter: Der großspurig angekündigte Digitalisierungsturbo sei eine reine Söder-Show, sagt er in einer aktuellen Mitteilung. Er kritisiert Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen wurden. Beispielsweise, dass die Staatsregierung ihr eigenes Landesprogramm gestoppt hat, nachdem das Bundesprogramm Digitalbudget Schule vor rund zwei Jahren eingeführt wurde. Außerdem sagt er, dass viele Haushalte gar kein schnelles Internet haben – damit nütze es nicht mal etwas, wenn die Schulen irgendwann mal ausreichend digitalisiert seinen. Hier kritisiert er, dass Andreas Scheuer und Judith Gerlach den Breitbandausbau im Allgemeinen nicht vorantreiben würden. Adelt abschließend wörtlich: Der ganze Sommer wurde verschlafen und Eltern und Schüler müssen das peinliche Chaos ausbaden.