Adelt fordert: Mehr Hilfen für Kultur- und Kreativszene

Die Kulturszene trifft die Corona-Krise hart. Das betont aktuell auch der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt in einem Brief an Kunstminister Sibler. Zwar seien die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus nach wie vor wichtig – die Einschränkungen treffen Clubs und Veranstaltungsräume für Kultur und Konzerte aber hart. Viele haben die Soforthilfen, so Adelt, bereits verbraucht – ohne eine Aussicht auf Öffnung zu haben. Es bleibe zu befürchten, dass besonders der ländliche Raum vom Clubsterben betroffen sein könnte. Das betreffe unter anderem auch das Rockwerk in Hof. Adelt fordert den Minister abschließend dazu auf, sich für eine schnelle unbürokratische weitergehende Förderung von Clubs und Veranstaltungsstätten einzusetzen. Adelt äußert sich aktuell noch zu einem anderen Thema: Er fordert außerdem, dass die Förderrichtlinien in Sachen Digitalisierung an Schulen überarbeitet werden.