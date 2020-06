ADAC rechnet wegen Fronleichnam mit Staus

München (dpa/lby) – Der ADAC erwartet wegen des Feiertags an Fronleichnam Stau auf Bayerns Autobahnen. Vom kommenden Mittwoch bis einschließlich Sonntag sei mit lebhaftem Verkehr auf den Fernstraßen zu rechnen, teilte der Verband am Montag in München mit.

Wegen des Feiertages am Donnerstag starteten voraussichtlich viele Autofahrer schon am Mittwoch ins verlängerte Wochenende und nutzten den Freitag als Brückentag. Weil Flugreisen und Fahrten ins Ausland nur eingeschränkt möglich sind, rechnet der Automobilclub damit, dass mehr Menschen Tagesausflüge und Kurzurlaube innerhalb Deutschlands unternehmen. Zudem enden am Sonntag in Bayern und Baden-Württemberg die zweiwöchigen Pfingstferien. Im Freistaat erwartet der ADAC Stau vor allem auf den Autobahnen A3, A6, A7, A8, A9, A93, A95, A96 und A99.