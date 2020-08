ADAC rechnet am Wochenende mit Staus auf Bayerns Autobahnen

München (dpa/lby) – Der ADAC rechnet am kommenden Wochenende wieder mit mehr Staus auf Bayerns Fernstraßen. Grund ist, dass in Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und einigen Regionen der Niederlande die Sommerferien bereits enden, teilte der Verband am Montag in München mit. Demgegenüber starten viele Urlauber aus Bayern und Baden-Württemberg erst in den nächsten Tagen in Richtung Süden, sodass in beiden Richtungen von Freitag bis Sonntag mit dichtem Verkehr und Staus zu rechnen ist. Hinzu kommt laut ADAC, dass Mariä Himmelfahrt am kommenden Samstag (15. August) im Saarland sowie Teilen Bayerns Feiertag ist, was den Ausflugsverkehr zusätzlich ankurbeln dürfte.

Für staugefährdet hält der ADAC in Bayern folgende Autobahnen:

A 3 Passau – Nürnberg – Würzburg

A 7 Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg – Kassel

A 8 Salzburg – München – Stuttgart

A 9 München – Nürnberg – Berlin

A 93 Inntaldreieck – Kufstein

A 95 / B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

A 96 München – Lindau

A 99 Umfahrung München

Auf den Transitrouten im Ausland rechnet der Automobilclub eher mit lebhaftem Verkehr als mit großen Staus. Staugefährdet seien allerdings die klassischen Urlauberrouten wie Tauern-, Brenner-, Rheintal- und Gotthard-Route sowie die Zufahrten zu den Mittelmeerküsten.

Wie die Regierung des österreichischen Landes Tirol mitteilt, wird ein Teil der B 179 Fernpassstraße wegen Instandsetzungsarbeiten von Dienstagmorgen bis voraussichtlich kommenden Freitag um 18.00 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Laut ADAC ist die Fernpassstraße von großer Bedeutung für den Urlaubsverkehr, da sie auf österreichischer Seite an die Autobahn 7 (Würzburg-Ulm-Füssen-Reutte) anschließt.