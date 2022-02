ADAC Luftrettung: Freistaat Bayern verzeichnet die meisten Einsätze

Sobald wir medizinische Hilfe benötigen, sind die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur Stelle. Bei besonders schweren Notfällen werden sie von der Luftrettung unterstützt. Die ADAC Luftrettung hat ihre Einsatzbilanz für das vergangene Jahr veröffentlicht. Im Freistaat Bayern hat es demnach die meisten Einsätze gegeben. Für die Euroherz Region ist der in Bayreuth stationierte Hubschrauber „Christoph 20“ zuständig. Im vergangenen Jahr ist er rund 1450 Mal im Einsatz gewesen. Die häufigsten Gründe für einen Einsatz des Rettungshubschraubers sind Verletzungen und Unfälle (31 %), dicht gefolgt von Notfällen des Herz- / Kreislaufsystems (30%). Für Christoph 20 soll es in Zukunft eine neue Station geben – Der Baustart ist für 2023 vorgesehen. Bis dahin kommt Christoph 20 am Flugplatz Bayreuth unter.