ADAC erwartet wenig Stau zu Ferienbeginn

Der ADAC Südbayern erwartet zu Beginn der Herbstferien nur wenige Staus. «Am Wochenende haben Autofahrende freie Fahrt», sagte Verkehrsexperte Alexander Kreipl am Donnerstag. «Wir rechnen vor allen Dingen mit Behinderungen an Baustellen und auf den klassischen Ferienrouten, also auf der Tauernautobahn und dem Brenner.»

Gleichzeitig warnte Kreipl vor den Auswirkungen der Zeitumstellung. Sie bringe bei manchen Menschen den Biorhythmus durcheinander. «Müdigkeit und Sekundenschlaf beim Autofahren sind unterschätzte Probleme», betonte er. Zudem erwartet Kreipl durch die kürzer werdenden Tage wieder ein höheres Unfallrisiko durch Wildwechsel, da viele Tiere dämmerungsaktiv seien.