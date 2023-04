ADAC erwartet volle Autobahnen an Ostern

Der ADAC rechnet über Ostern mit Staus auf vielen Autobahnen in Bayern. Im Vergleich zu den Corona-Jahren dürfte der Reiseverkehr um die Feiertage wieder deutlich zunehmen, teilte der Automobilclub am Montag in München mit. Besonders auf den Zufahrtsstrecken zu Urlaubsgebieten in den Alpen sei mit dichtem Verkehr und Stau zu rechnen.

Dennoch rechnet der ADAC mit weniger Verkehr als zu Ostern 2019. Die angespannte wirtschaftliche Lage und die stark gestiegenen Preise hielten viele Bürger von längeren Urlaubsreisen ab, meinen die Verkehrsexperten. Weil insbesondere am Gründonnerstag sehr viele Menschen mit dem Auto zu Verwandtenbesuchen, Ausflügen und Kurztrips aufbrächen, sei dennoch mit vollen Straßen zu rechnen. Am Ostermontag träten viele Urlauber die Rückreise an. Folgende Autobahnen in Bayern sind nach ADAC-Prognosen besonders betroffen:

A3 Würzburg – Nürnberg – Passau, A6 Heilbronn – Nürnberg, A7 Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte, A8 Stuttgart – München – Salzburg, A9 Nürnberg – München, A93 Inntaldreieck – Kufstein, A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen, A99 Umfahrung München.