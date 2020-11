Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit müssen wir wieder in den Morgenstunden auf den Straßen besser auf die Kinder in der Region aufpassen. Gemeinsam mit den Städten und Gemeinden in Hochfranken machen wir von Radio Euroherz die Straßen sicherer und sagen: Achtung Kinder!

In den kommenden Wochen hängen die Kommunen überall entlang der Schulwege unsere Plakate auf. Wenn auch ihr eine gefährliche Stelle in der Region kennt, könnt ihr hier Plakate auch für euch bestellen.