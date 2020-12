Eine Meldung in eigener Sache: Immer mehr Menschen sagen uns Bescheid, dass sie von unserem Radio Euroherz-Facebook-Account eine Freundschaftsanfrage bekommen haben. Anschließend wird ihnen mitgeteilt, dass sie bei unserem Adventskalender-Gewinnspiel gewonnen haben. Dann folgt die Aufforderung, Daten anzugeben. Achtung: DAS sind Fakeaccounts! Der Name Radio Euroherz ist zusammengeschrieben, statt wie bei uns auseinander. Hinzu ist außerdem ein zweiter Fakeaccount gekommen, der gleich vorgeht. Dieser ist mit Hochkomma geschrieben. Bitte in beiden Fällen nicht auf den Link klicken und das Profil blockieren! Bei uns müsst ihr niemals Kreditkarten-Daten angeben, um an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Wir halten euch auf dem Laufenden.

(Symbolbild)