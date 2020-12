Achtung Betrüger: Angebliche Stadtwerke-Mitarbeiter rufen in Hof an

Achtung vor Telefonbetrügern. Wie die Stadtwerke Hof mitteilen, rufen im Moment im Stadtgebiet Personen an, die an Daten kommen wollen. Dabei behaupten die Betrüger, Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein und ein angebliches Guthaben möglichst noch vor Weihnachten überweisen zu wollen. Die Stadtwerke stellen klar, dass keinesfalls Mitarbeiter beauftragt werden, Kunden telefonisch zu kontaktieren, um ein Guthaben auszubezahlen. Außerdem rufen die Mitarbeiter nicht über Handynummern an. Es steht stattdessen immer die Nummer 09281 812 und die entsprechende Durchwahl bei einem Anruf dabei. Keinesfalls solltet ihr eure persönlichen Daten herausgeben.