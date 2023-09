Achtung Auto: Verkehrserziehung in Schulen in Helmbrechts und Rehau

Die Gefahren im Straßenverkehr sind nicht nur Thema für die Erstklässler. Auch höhere Jahrgangsstufen müssen da noch einiges lernen. Die ADAC Stiftung veranstaltet daher auch im neuen Schuljahr das Verkehrserziehungsprogramm „Achtung Auto“. Das Programm soll Kinder altersgerecht und praxisnah an den Straßenverkehr heranführen. Die Schüler erleben in Übungen, wie lange es überhaupt dauert, bis ein Auto bremst. Die Einheiten dauern ca. 90 Minuten. Heute ist die ADAC Stiftung in der Realschule in Helmbrechts zu Gast, morgen dann in der Markgraf-Friedrich-Schule in Rehau.