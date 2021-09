Achtung Anruf!: Falsche Polizeibeamte treiben ihr Unwesen

Es ist die gleiche alte Leier und trotzdem haben sie ab und an Erfolg und erbeuten hohe Geldsummen: Momentan rufen wieder falsche Polizeibeamte hier in der Region an. Laut Polizeipräsidium Oberfranken gab es zuletzt Anrufe in Hof, Döhlau und Gefrees. Die Betrüger versuchen es vor allem bei älteren Menschen und erzählen so Dinge wie: es hätte in der Umgebung Einbrüche gegeben und sie würden gern vorbeikommen, um Geld und Wertgegenstände zu begutachten oder in Sicherheit zu bringen.

Die Polizei rät zur Vorsicht! Seid misstrauisch, wenn es am Telefon um Geld oder Wertgegenstände geht, haltet lieber Rücksprache mit euren Verwandten, bevor ihr Fremde ins Haus lasst oder euch mit ihnen treffen wollt oder ruft die richtige Polizei zurück. Die ‚echte‘ Polizei fragt euch in aller Regel nicht am Telefon nach euren Finanzen oder tischt euch irgendwelche Notlagen auf.