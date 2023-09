Achtjähriger von führerlosem Auto erfasst

Ein acht Jahre alter Junge ist in Kaufbeuren von einem führerlosen Auto erfasst worden. Das Kind wurde durch den Zusammenstoß verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine Mutter hatte das Auto zuvor nahe einer Grundschule geparkt. Als sie ihr Kind abholte, geriet das Auto aus zunächst unbekannten Gründen ins Rollen.

Nach mehreren Metern rollte das Fahrzeug laut Polizei auf einen Gehweg. Dort waren zu dieser Zeit am Dienstagmittag drei Kinder. Zwei Mädchen konnten dem Auto ausweichen, der Junge wurde erfasst. Das Auto sei nach dem Aufprall an einem Gartenzaun zum Stehen gekommen, hieß es.