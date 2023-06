Bei einem Hausbrand im oberpfälzischen Landkreis Schwandorf ist ein sechsstelliger Schaden entstanden. Das Feuer habe sich in der (…)

Sechsstelliger Schaden nach Hausbrand in der Oberpfalz

Fund von totem Säugling: Klinikum bekommt Babyklappe

Eine Babyklappe für die Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land ist am Montag am Klinikum Traunstein in Betrieb gegangen. (…)