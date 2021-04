Acht Verletzte bei Wohnhausbrand in der Oberpfalz

Auerbach in der Oberpfalz (dpa/lby) – Acht Menschen, darunter ein Mitglied der Feuerwehr, sind bei einem Wohnhausbrand in Auerbach in der Oberpfalz (Landkreis Amberg-Sulzbach) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache am späten Montagabend aus. Demnach stand das Haus beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Flammen. Sieben Menschen rettete die Feuerwehr über eine Drehleiter und mit Hilfe der Leiter eines Nachbarns aus dem brennenden Haus. Sie erlitten allesamt eine Rauchvergiftung – so auch die Rettungskraft, die anschließend mit fünf der Bewohner in umliegende Krankenhäuser gebracht wurde. Die übrigen beiden Verletzten wurden vor Ort behandelt.

Das Gebäude brannte komplett aus und ist nicht mehr bewohnbar. Ersten Schätzungen nach entstand ein Schaden von rund 400 000 Euro.

