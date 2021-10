München (dpa/lby) – In einem Pizza-Schnellrestaurant in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs ist ein Feuer ausgebrochen. Eine (…)

Hoher Schaden nach Brand in Schnellrestaurant

Prien (dpa/lby) – Ein Feuer hat in einem Schnellrestaurant in Prien am Chiemsee einen Schaden in sechsstelliger Höhe angerichtet. (…)