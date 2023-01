Acht Tote nach Lawinenunglück in Tibet

Menschen stehen vor einem Krematorium Schlange, um von Angehörigen Abschied zu nehmen, als plötzlich ein Lastwagen in die Menge rast. (…)

Lkw kracht in Wartende vor Krematorium in China: 19 Tote

Neujahrsfest in China: Reisewelle verbreitet Virus rasanter

Nach dem Ende der Null-Covid-Strategie in China reisen zum Neujahrsfest am Sonntag erstmals wieder Hunderte Millionen Chinesen in ihre (…)