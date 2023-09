Ein 61-Jähriger ist bei Malerarbeiten an seinem Haus in Schnaitsee (Landkreis Traunstein) etwa acht Meter tief gestürzt. Der Mann stand auf einer Hebebühne, die aus bislang unklaren Gründen zur Seite kippte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Daraufhin stürzte die Hebebühne mit ihm auf die angrenzende Straße. Der schwer verletzte 61-Jährige wurde nach dem Vorfall am Dienstag mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.