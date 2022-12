Acht Menschen bei Wohnhausbrand verletzt

Bei einem Brand in Unterfranken ist ein Mann leicht verletzt worden. Das Feuer war am Donnerstag aus derzeit unklarer Ursache im Keller (…)

Kellerbrand in Schweinfurt: Ein Mann leicht verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im unterfränkischen Schweinfurt hat sich ein Bewohner eine leichte Rauchgasvergiftung (…)

Brand in Mehrfamilienhaus: Ein Bewohner leicht verletzt

Binnen weniger Stunden haben ein Bauernhaus und eine Kapelle in Scheyern (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) gebrannt. Nach ersten (…)

Ein Fahrradfahrer ist in Unterfranken gestürzt und ums Leben gekommen. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung gab es zunächst (…)

Beim Brand eines Wohnhauses in Oberfranken sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Die beiden Bewohner des Hauses in Bad Berneck (…)

Zwei Verletzte nach Hausbrand in Oberfranken

200.000 Euro Schaden nach Wohnhausbrand

Bei einem Brand in Oberfranken ist ein Schaden von 200.000 Euro entstanden. Das Feuer brach am späten Donnerstagabend in einem (…)