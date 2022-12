Acht Menschen sind bei einem Schwelbrand in einem Pflegeheim in Altöttingen verletzt worden. In zwei Zimmern von Bewohnern sei es am Samstagmorgen zu dem Brand gekommen, teilte die Polizei mit. Sieben Mitarbeiter und ein Bewohner wurden durch die Rauchgase verletzt und kamen in Krankenhäuser. Was den Brand auslöste, war zunächst unklar.