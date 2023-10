Access City Award: Plauen bewirbt sich mit Weisbachschem Haus

Stellen wie Treppen oder Bordsteine bereiten Rollstuhlfahrern oder Menschen mit Rollatoren Probleme. Mit dem Access City Award zeichnet die Europäische Kommission Städte aus, die sich für Barrierefreiheit stark machen. Für den Award hat sich jetzt auch die Stadt Plauen beworben. Als Referenzobjekt hat sie die Fabrik der Fäden angegeben. Hier würde sich gut zeigen, wie Barrierefreiheit in einem historischen Denkmal umgesetzt wird, so die Stadt in einer aktuellen Mitteilung. Die Gewinner des Access City Awards bekommen ein Preisgeld von bis 150.000 Euro.