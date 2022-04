Abwassergebühren im Vergleich: Kosten in Hof über dem Durchschnitt in Bayern

Wasser ist bei uns in Europa zwar keine Mangelware, aber dennoch kostbar, wenn man erstmal auf die Abwasserrechnung guckt. Der Bund der Steuerzahler hat jetzt die Abwassergebühren in den kreisfreien Städten Bayerns verglichen. Und dabei zeigt sich, dass ein Musterhaushalt mit vier Personen in der Stadt Hof überdurchschnittlich viel fürs Abwasser bezahlt, nämlich aktuell rund 533 Euro 60. Der bayernweite Durchschnitt liegt bei etwa 433 Euro. Mehr zahlen die Bürger nur in Bamberg und in Weiden.

Die Abwassergebühren setzen sich aus Kosten für Schmutzwasser und Niederschlagswasser zusammen. Wobei die Gebühren mit 28 Cent pro Quadratmeter Niederschlagswasser in Hof am geringsten in Bayern ausfallen. Dafür liegen die Schmutzwassergebühren mit 2 Euro 50 weit über dem Durchschnitt. Diese Preise sind seit den beiden vergangenen Jahren konstant. Die Stadt Hof plant nach Informationen des Bunds der Steuerzahler im kommenden Jahr eine Anpassung der Abwassergebühren.