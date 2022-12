Abwahl gescheitert: Oelsnitzer Oberbürgermeister bleibt im Amt

Mangelnde Dienstausübung, mangelhafte Erreichbarkeit und keine Ideen für die Zukunft der Stadt. Das hat der Stadtrat dem Oelsnitzer Oberbürgermeister Mario Horn vorgeworfen. Am Abend hat der Stadtrat deswegen über ein Abwahlverwahren gegen den Oberbürgermeister abgestimmt. Das Ergebnis: So ein Verfahren wird es nicht geben. Das berichtet die FreiePresse. Nur zwölf der insgesamt 21 Abgeordneten haben für das Abwahlverfahren gestimmt. Damit ist die vorgeschriebene Dreiviertelmehrheit für so ein Verfahren verfehlt worden. Die Abstimmung im Stadtrat hat geheim und ohne vorherige Aussprache stattgefunden. Die Sitzung hat deswegen auch nur 13 Minuten gedauert, berichtet die FreiePresse.