Abwahl des Präsidenten? Bayerischer Jagdverband trifft sich zu Landesversammlung in Hof

Es sind unruhige Zeiten für den Bayerischen Jagdverband. Der bisherige Präsidenten Ernst Weidenbusch ist umstritten. Die Mitglieder könnten ihn bei der Landesversammlung in Hofer Freiheitshalle heute deshalb abwählen. Beobachter erwarten eine lebhafte Diskussion. Der CSU-Landtagsabgeordnete steht wegen seines persönlichen Umgangs innerhalb des Jagdverbands in der Kritik. Auf der Tagesordnung stehen gleich drei Anträge auf „Aussprache zu verbandsschädigendem Verhalten“. Unter anderem die Kreisgruppe Kulmbach sieht hierzu Gesprächsbedarf. Ein Mitglied hat sogar die Abwahl Weidenbuschs beantragt. Als möglicher Nachfolger kommt der Forstunternehmer Ludwig von Lerchenfeld aus Heinersreuth bei Presseck in Frage.