Abschlussprüfungen Sachsen: Pandemiebedingter Ausgleich von Nachteilen

Bis kurz vor dem Schulabschluss wissen viele Schüler noch nicht, was sie in ihrer Zukunft machen wollen. In Sachsen müssen sich rund 20.000 Mittelschüler mit den heute (20. Mai) beginnenden Abschlussprüfungen genau dafür entscheiden. Neben Englisch, Deutsch und Mathe müssen die Schüler eine weitere naturwissenschaftliche Prüfung schreiben. Der Sächsische Kultusminister Christian Piwarz betont, dass die letzten Jahre für viele Schüler schwer gewesen sind und deshalb auch dieses Jahr wieder ein pandemiebedingter Ausgleich stattfindet. So haben die Schüler beispielsweise bereits zu Beginn des Jahres erfahren, welche Themen für die Prüfung wichtig sind.