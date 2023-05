Die Gymnasiasten in Sachsen, und damit auch im Vogtland, haben ihre schriftlichen Abiturprüfungen schon hinter sich gebracht. Die Schüler an den Real- und Mittelschulen starten heute in ihre Abschlussprüfungen. Los geht’s mit Englisch. Danach folgen Deutsch, Mathematik und eine Naturwissenschaft. Ab dem 12. Juni stehen die mündlichen Prüfungen an. Zeugnisse gibt’s dann zwischen dem 30. Juni und 07. Juli.