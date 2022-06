Abschlussprüfungen in Bayern: Prüfungsstart an den Realschulen

Tausende Schüler in Bayern dürften jetzt schon ganz aufgeregt sein. An den bayerischen Realschulen starten heute zum Beispiel die schriftlichen Abschlussprüfungen. Los geht es mit den Fächern Spanisch und Tschechisch. Morgen folgt die Deutsch-Prüfung. In der kommenden Woche geht es mit den Naturwissenschaften weiter. Für die Mittelschüler im Freistaat gehen die Abschlussprüfungen dagegen schon in die nächste Runde. Nach den schulinternen Prüfungen beginnen heute die zentralen schriftlichen Abschlussprüfungen in Deutsch, Englisch und Mathematik. Der Startschuss für die Abschlussprüfungen fällt außerdem für die Schüler an den Förderzentren und an den Schulen für Kranke. Kultusminister Michael Piazolo und Kultusstaatssekretärin Anna Stolz drücken allen Prüflingen die Daumen.