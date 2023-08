Abschlussprüfung bestanden: 18 neue Hauswirtschafter für Oberfranken

Saubermachen und Kochen – für viele sind das eher lästige Aufgaben. 18 Menschen aus Oberfranken haben das jetzt aber zu ihrem Beruf gemacht. Sie haben die Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Hauswirtschaft erfolgreich abgeschlossen. Darunter sind auch Absolventen aus der Stadt Hof. Sie können jetzt zum Beispiel in Krankenhäusern, Seniorenheimen oder auch landwirtschaftlichen Unternehmen arbeiten. In einer Meisterfortbildung können sie sich außerdem weiter qualifizieren. Darauf weist die Regierung von Oberfranken in einer aktuellen Mitteilung hin.