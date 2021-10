Abschlussfeier online: IHK verabschiedet fast 2.000 Absolventen nur virtuell

Wir haben uns mittlerweile schon an Videokonferenzen im Berufsalltag gewöhnt. Auch die Abschlussfeiern der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth laufen in diesem Jahr wieder nur virtuell ab. Alle acht Abschlussfeiern – auch die heutige für Hof – sind online über YouTube zu verfolgen. Fast 2.000 junge Menschen schließen mit den Veranstaltungen offiziell ihre Ausbildung ab. Die 146 Prüfungsbesten bekommen außerdem eine Auszeichnung. Die Abschlussfeier im IHK-Gremium Marktredwitz-Selb ist am 14. Oktober.

Abschlussfeier Hof

04.10.2021 von 17:00 bis ca. 18:00 Uhr

Abschlussfeier Marktredwitz/Selb

14.10.2021 von 17:00 bis ca. 18:00 Uhr