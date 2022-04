Abschlussfeier: Hochschule Hof verabschiedet 700 Absolventen *im Netz*

Ein neues Semester an der Hochschule heißt für viele auch Abschied nehmen vom Studentenleben. Die Hochschule Hof hat am Wochenende rund 700 Absolventen verabschiedet. Gut 250 davon waren bei der Absolventenfeier im Großen Haus der Freiheitshalle vor Ort. Auch die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla und Landrat Oliver Bär haben dort Reden gehalten. Beide warben für einen Verbleib oder eine Rückkehr in Stadt und Landkreis Hof. In der Freiheitshalle wurden zudem Preise an die besten Studentenleistungen vergeben.