Abschluss der Leichtathletik-EM: Hoffnung auf deutsche Titel

Zum Ende der Europameisterschaften in München hofft das deutsche Leichtathletik-Team noch einmal auf einen oder gar mehrere Titel vor heimischem Publikum. Beide Sprintstaffeln sowie Speerwerfer Julian Weber dürfen sich am Sonntag (19.05 Uhr/ZDF) zumindest realistische Chancen auf eine Medaille ausrechnen.

Die deutschen Frauen hatten bei den Weltmeisterschaften in den USA im vergangenen Monat überraschend Bronze geholt. Allerdings verletzte sich Gina Lückenkemper beim EM-Triumph über die 100 Meter am linken Knie und musste danach genäht werden. Auch Tatjana Pinto fehlte im Vorlauf. Dort liefen die Männer mit 37,97 Sekunden deutschen Rekord und waren das schnellste Quartett. Weber war zweitbester Werfer in der Qualifikation und möchte nach vierten Plätzen bei Olympia und der WM diesmal eine Medaille gewinnen.

Am Finaltag gibt es im Olympiastadion noch einmal sieben Entscheidungen. Vergeben werden auch die Titel im Hochsprung der Frauen, über 800 und 10.000 Meter der Männer sowie die 100 Meter Hürden bei den Frauen. Die nächste EM findet in zwei Jahren in Rom statt, bereits im kommenden Jahr gibt es die nächste WM in Budapest.