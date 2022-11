Abschluss der Fugenarbeiten auf der A9 : Anschlussstelle Bad Berneck/Himmelkron gesperrt

Die schlechte Nachricht für alle Autofahrer auf der A9: Die Anschlussstelle Bad Berneck/Himmelkron in Fahrtrichtung Nürnberg wird gesperrt. Die gute Nachricht: Die Sperre beschränkt sich von heute (02.11.) um 18 Uhr auf morgen um 5 Uhr. Die Autobahn GmbH Nordbayern will an der Anschlussstelle Bad Berneck/Himmelkron die Fugenarbeiten abschließen. Eigentlich sollte das schon in der vergangenen Nacht passieren. Die Sperrung ist jetzt aber doch nochmal verschoben worden, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Autobahn GmbH Nordbayern. Die Ein- und Ausfahrt in Richtung Berlin ist von der Sperrung nicht betroffen.

Auch im Stadtgebiet von Hof gibt es in dieser Nacht eine Vollsperrung: Die Deutsche Bahn saniert ab 21 Uhr den Eisenbahndurchlass Schloßweg. Die Arbeiten sollen morgen früh um sieben Uhr abgeschlossen sein.