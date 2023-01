Abschied von Benedikt XVI.: Totenmesse im Erzbistum Bamberg

An Silvester ist der frühere Papst Benedikt XVI. im Alter von 95 Jahren verstorben. In dieser Woche gedenken auch die Bistümer in Bayern dem Verstorbenen mit einer Totenmesse. Den heutigen Gottesdienst für das Erzbistum Bamberg wird Weihbischof Herwig Gössl um 19 Uhr im Bamberger Dom abhalten. Der Leichnam des ehemaligen bayerischen Papstes ist momentan im Petersdom im Vatikan aufgebahrt, sodass die Gläubigen von ihm Abschied nehmen können. Die Beisetzung von Benedikt, dem Sechzehnten, findet am Donnerstag statt. Daran wird auch der emeritierte Bamberger Erzbischof Ludwig Schick teilnehmen. Auch andere Pfarrgemeinden im Erzbistum Bamberg, zu dem auch die Hofer Katholiken gehören, sind aufgerufen, Trauergottesdienste zu veranstalten.