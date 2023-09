Abschied nach 40 Dienstjahren: Hofer Sozialrat Klaus Wulf geht in den Ruhestand

40 Jahre beim selben Arbeitgeber zu bleiben – das schafft nicht jeder. So lange war Klaus Wulf bei der Stadt Hof tätig. In seiner jüngsten Sitzung hat der Hofer Stadtrat Wulf nun in den Ruhestand verabschiedet. Seinen Werdegang bei der Stadt hat Klaus Wulf 1975 angefangen – mit einem Vorpraktikum für seine Ausbildung zum Erzieher. Zuletzt war er Unternehmensbereichsleiter für Schulen, Jugend, Soziales und Sport.

… so Oberbürgermeisterin Eva Döhla.

Wulfs Nachfolger steht auch schon fest: Ab Oktober übernimmt Burkhard Baier seinen Posten.