Die Krankenhäuser in der Region sind gerade besonders gefordert. Die Klinik in Naila muss dazu noch mit einigen Veränderungen umgehen. Die Geburtenabteilung schließt dort Ende Juni. Ende des Jahres verlässt außerdem Chefarzt Dr. Martin Götzl die Klinik. Er will aber im Nailaer Raum bleiben und weiter mit dem Krankenhaus kooperieren, heißt es in einer Mitteilung. Wer die Nachfolge von Dr. Götzl antritt, soll jetzt eine Ausschreibung klären.