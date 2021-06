Abschied im Hofer Zoo: Leiterin Dollhäupl geht

Mit Sandra Dollhäupl hatte der Hofer Zoo in den vergangenen Jahren die jüngste Zooleiterin Deutschlands. Nach vier Jahren im Dienst verabschiedet sie sich jetzt, um sich im Zoo Duisburg beruflich neu zu orientieren. In Hof hat sie aber auch viel gelernt, zum Beispiel sich Herausforderungen zu stellen und nie aufzugeben. Kurz vor dem Ende hat Sandra Dollhäupl im Euroherz-Interview nochmal auf ihre schönsten Erlebnisse zurückgeschaut:

Schöne Erlebnisse Zoo HofDie Suche nach einer Nachfolge läuft. Es seien mehrere, vielversprechende Bewerbungen eingegangen. In der kommenden Woche will sich der Vorstand mit den Kandidaten in Verbindung setzen.