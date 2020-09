Abschiebung von Naser R: Adelt schreibt an Herrmann

Bestürzt zeigt sich auch der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt aktuell über die drohende Abschiebung von Naser R. Dieser ist Teil des Kirchenvorstands in Hof und soll nach Afghanistan abgeschoben werden. Dort droht Naser – wie berichtet – die Todesstrafe. Adelt wendet sich jetzt an Innenminister Joachim Herrmann. Es sei nicht neu, dass geflüchtete Konvertiten von staatlichen Stellen in Deutschland oftmals Opportunismus vorgeworfen und die Wahrhaftigkeit ihres Glaubens in Frage gestellt werde, so Adelt. Dass nicht mal einem Kirchenvorstand geglaubt werde, schlage dem Fass den Boden aus, so der Hochfränkische Politiker. Er fordert Herrmann auf, sich für Naser R. einzusetzen, damit dieser in Deutschland bleiben könne.