Abschiebegefängnis in Hof ist fertig: Inbetriebnahme am Montag

Die neue und bayernweit größte Abschiebehafteinrichtung in Hof geht am Montag in Betrieb. Justizminister Georg Eisenreich, Bauministerin Kerstin Schreyer und Innenstaatssekretär Gerhard Eck werden den 78-Millionen Euro-Neubau eröffnen.150 Plätze für abgelehnte Asylbewerber hat die neue Hofer Einrichtung, kommende Woche soll sie belegt werden. Baulich war das Projekt in eineinhalb Jahren realisiert, weil man einen Generalplaner und mit Markgraf eine Firma mit der kompletten Bauleistung beauftragt hat.

134 Männer und 16 Frauen können dort künftig untergebracht werden und auf ihre Abschiebung warten. Der Vollzug der Abschiebungen, Arzttransporte, Krankenhausbewachung und die Begleitung zu Gerichtsterminen wird künftig über die Polizeiinspektion Hof abgedeckt werden.

Für die Abschiebehaftanstalt gibt es aber auch Kritik. Der Verein „“Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Hof e. V.“ ruft im Rahmen der Eröffnung zur einer Mahnwache am Bernhard-Lichtenberg-Platz in Hof auf. Von 17 bis 18 Uhr sollen die Teilnehmenden eine Stunde schweigen.