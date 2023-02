Absage Zukunftszentrum: Plauen nur „Satellit“ Leipzigs?

Plauen hat diese Woche schlechte Nachrichten verdauen müssen: Das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation geht nach Halle. Damit entgeht der Stadt ein 200-Millionen-Euro-Projekt von dem sie sich positive Auswirklungen aufs gesamte Vogtland mit den Nachbarn Thüringen, Bayern und Tschechien ausgerechnet hatte. Alles andere als begeistert hat sich die Stadt Plauen jetzt auch von den Kommentaren eines Bundestagsabgeordneten gezeigt.

Es geht um den Chemnitzer SPD-Bundestagsabgeordneten Detlef Müller: Der hatte auf die Kritik und Enttäuschung der vogtländischen Bundestagsabgeordneten Yvonne Magwas von der CDU bei Twitter reagiert. Sie hatte der Jury ja bekanntlich fehlenden Respekt vorgeworfen, weil diese Plauen gar nicht besucht hatte. Detlef Müller hat daraufhin geantwortet, Plauen sei ja nur „Satellit“ Leipzigs gewesen und hätte mit einer Einzelbewerbung vermutlich mehr Chancen aufs Zukunftszentrum gehabt. Das hat die Stadt Plauen jetzt zur Reaktion bewegt: Wie die Freie Presse berichtet, gabs eine Mail aus dem Büro des Oberbürgermeisters an den Chemnitzer Abgeordneten. Er solle seine Aussagen richtigstellen. Plauen und Leipzig waren gleichberechtigt in ihrer Bewerbung. Laut Zeitungsbericht will Müller sich nicht korrigieren, schlägt aber vor, dass es Plauen unabhängig vom Zukunftszentrum jetzt mit einem eigenen Dokumentationszentrum zur Friedlichen Revolution von 1989 versuchen soll.