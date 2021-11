Absage: Selber Wölfe spielen heute nicht

Die Eishockey-Fans in der Region haben sich schon auf das Derby heute Abend gefreut. Die Selber Wölfe gegen die Bayreuth Tigers. Kurz vor Spielbeginn dann die schlechte Nachricht: Das Spiel ist abgesagt. Schuld sind mehrere Corona-Fälle. Die Tests wurden nach Symptomen bei einem Spieler unmittelbar vor der heutigen Partie bei der kompletten Mannschaft durchgeführt, so der VER Selb. Die Mannschaft der Selber Wölfe, deren Spieler alle geimpft sind, begibt sich in häusliche Quarantäne.

Heute Abend bleibt es also ruhig in der Selber Netzsch-Arena. Was das für die kommenden Spiele bedeutet, ist noch nicht raus.