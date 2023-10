Absage in Mödlareuth: Das sagt Bayerns Innenminister Herrmann zu Weidel & Chrupalla

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat jetzt ein Machtwort zur AfD und dem angeblich fehlenden Polizeischutz bei Wahlkampfveranstaltungen in Bayern gesprochen: Vorwürfe, dass der AfD in Bayern verstärkter Polizeischutz verweigert worden sein soll, nennt er völlig haltlos. Die AfD sei weder an ihn noch an sein Ministerium herangetreten, um darum zu bitten, so Herrmann in einer Stellungnahme.

Damit meint er unter anderem die Absage von AfD-Chefin Alice Weidel in Mödlareuth in dieser Woche. Über ihren Sprecher hatte sie verlauten lassen, dass sie wegen Sicherheitsbedenken nicht kommt. Das Bundeskriminalamt und die bayerischen Sicherheitsbehörden hatten damit aber nichts zu tun. Herrmann mutmaßt, dass die Absage wohl tatsächlich nur am Urlaub Weidels auf Mallorca lag.

Im Fall Tino Chrupalla, der nach einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt ins Krankenhaus kam, sagt Herrmann: Chrupalla stand unter dem Schutz des Bundeskriminalamts, die Polizei Oberbayern Nord und die Bereitschaftspolizei waren vor Ort. Was genau passiert ist, ist immer noch unklar.