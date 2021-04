Absage?: Hofer Marktbeirat berät über Hofer Volksfest

Das Selber Wiesenfest, das Marktredwitzer Altstadtfest oder das Saaleauenfest in Hof: Alles große Veranstaltungen, die der Corona-Pandemie auch heuer wieder zum Opfer fallen. Selbst wenn sich im Sommer die Lage verbessert, müsste ja jetzt schon geplant werden. Aber Events größerer Dimensionen sind ohnehin unwahrscheinlich.

Der Hofer Marktbeirat berät heute über das Hofer Volksfest und weitere Veranstaltungen… ob es eine Absage gibt, soll aber erst Mitte des Monats an die Öffentlichkeit, wie es von Seiten der Stadtverwaltung heißt. Die Entscheidung will die Stadt Hof dann zusammen mit den Hofer Volksfestwirten per Pressemitteilung bekannt geben.